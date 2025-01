Basket Divisione regionale 1. L’Aics ci prova con la capolista

Scende in campo alle 21 l’Aics che, al Villa Romiti, attende la capolista Massalombarda per il posticipo della quarta giornata del girone di ritorno. Per i ragazzi allenati da coach Giampaolo Di Lorenzo si tratta di una sfida molto impegnativa, contro un’autentica corazzata costruita per il salto di categoria. Oltre all’esterno Matteo Caroli, giocatore da serie B che sta viaggiando a oltre 16 punti a gara, gran parte dell’asse portante della squadra è in salsa forlivese: a partire dal lungo Simone Fabiani (15 punti di media), alla guardia Tommaso Colombo (13 a partita), fino ad arrivare a Ciadini, Flan e a Riccardo Gorini.

Insomma, tanti i volti noti per l’Aics, che sogna un colpaccio che permetterebbe a Pinza e compagni di riavvicinare il 3° posto oggi distante ben quattro punti e di tornare a -2 dallo Scirea che occupa quella piazza a pari merito con Lugo.

Non sarà però semplice, contro una formazione che è reduce da un successo per 98-54 contro Castel San Pietro: con la leggerezza del non aver nulla da perdere, però, per gli aiciessini tutto è possibile.