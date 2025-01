Basket Divisione regionale 1: l’Aics gioca invece martedì 14. Scirea, vietato distrarsi

Riparte il campionato di Divisione Regionale 1 dopo la pausa natalizia, in vista del rush finale della regular season. I primi a tornare in campo saranno i ragazzi del Gaetano Scirea che, stasera alle 21, saranno di scena sul parquet di Castel San Pietro Terme per una sfida da non sottovalutare.

Nonostante la classifica non arrida ai castellani, penultimi a quota 8 punti, la formazione allenata da Morigi ha desiderio di riscatto e qualità: Pedini è il miglior marcatore, ma guai a sottovalutare l’estro di Tabellini e l’esperienza di Ballardini sotto le plance. Per i bianconeri, un successo permetterebbe di confermare il buon momento e il terzo posto in classifica, cercando l’aggancio a Faenza, attualmente avanti di due punti.

Dovrà attendere ancora, invece, l’Aics, che recupererà la gara di questo turno martedì 14 gennaio, al Villa Romiti, contro la corazzata Massalombarda dei tanti forlivesi Gorini, Flan, Colombo, Ciadini e Fabiani. Sarà una sfida impegnativa per i ragazzi di coach Di Lorenzo, ma anche una bella chance per dimostrare la propria forza contro un avversario di categoria superiore.