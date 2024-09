Basket Divisione regionale 1. L’Aics punta su coach Di Lorenzo

Una nuova annata, una nuova esperienza. Con questi presupposti è partita lunedì sera la stagione dell’Aics Basket che, dopo aver conquistato a giugno la promozione sul campo, quest’anno sarà impegnata nel campionato di Divisione Regionale 1, tornando sui parquet regionali che mancavano dalla stagione 2016/17. Sulla panchina forlivese ci sarà un big della categoria, quel Giampaolo Di Lorenzo che dopo aver ricoperto già il ruolo di responsabile giovanile nella passata stagione, quest’anno ha trovato l’accordo per fare il bis, guidando anche la prima squadra con l’obiettivo di consolidare il progetto giovanile, dando però anche forza a una formazione in grado di ben figurare in un campionato che si preannuncia quanto mai impegnativo.

Cinque sono i giocatori confermati del gruppo che ha conquistato la promozione: il play Alessandro Pinza, le guardie Giacomo Gasperini e Gianmarco Gori, le ali Simone Spisni e Francesco Squarcia e il pivot Federico Zammarchi, che sarà anche il capitano della squadra. L’innesto più importante è quello del play Nicola Gardini, tornato a Forlì dopo diversi anni a Riccione con la maglia dei Dolphins con cui è stato tra i migliori marcatori del torneo; poi dal Gaetano Scirea sono arrivati il lungo Raphael Bessan, la guardia Giacomo Maltoni e i giovani Pietro Corzani e Riccardo Adamo. Il roster sarà poi completato dai ritorni sul parquet di Enrico Mistral e di Simone Ravaioli, oltre che dai giovani Jan Gardini, Marco Bergantini e Francesco Righi, che saranno chiamati a dare un sempre maggiore contributo al gruppo.

Sarà una stagione lunga e non semplice, ma in cui l’Aics potrà dire la sua, dando spazio ai giovani e, perché no, togliendosi ben più di una soddisfazione.