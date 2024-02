Basket Divisione regionale 1. Landini inizia la poule promozione contro l’Auxilium. Sfida salvezza per il Follo: arriva la Juvenilia Varazze

La Gino Landini Lerici inizia domeni il ’Girone promozione’ della Divisione Regionale 1 di basket, con il match in programma alle 18 al ’Palauxlium’ di Genova contro la Psg Auxilum: la seconda fase del campionato vedrà i lericini opposti alle quattro prime qualificate dal Girone di Levante e di Ponente. Questa competizione serve per determinare poi gli accoppiamenti nei veri e propri playoff, a cui passano tutte e otto: la classifica servirà a stabilire gli abbinamenti per le sfide dirette. La prima se la vedrà la prima prima affrontere l’ottava, la seconda la settima, la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta. Le avversarie della Landini sono Pgs Auxilium Genova, Pegli, Loano, Cogoleto, Tigullio, Rapallo e Chiavari. Nella trasferta genovese, ai lericini continua a mancare l’ala-guardia Manuel Tripodi.

Da parte sua il Follo inaugura invece il raggruppamento per la salvezza contro tre squadre del Girone Levante e altre tre del Girone Ponente. Il debutto questa sera sera alle 21.15 al Palasprint di Spezia contro la Juvenilia San Nazario di Varazze. Fra i follesi assenti Preci, Leporati e Pietrini in forse. Le altre avvesarie del Follo sono Ardita Juventus, Sanremo, Villaggio, Casarza Ligure e Lavagna. In Divisione Regionale 2 la capolista Canaletto fa visita al Sestri Levante stasera alle 20.15; a riposo in C donne la Landini femminile. In campo giovanile, la Golfo dei Poeti è impegnata con la Under 15 oggi a Grosseto.