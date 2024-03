Basket Divisione regionale 1. Landini ospita il Pegli. Follo, testa a San Remo

Per la terza giornata del girone di ritorno della Poule Promozione di Divisione Regionale 1 di basket maschile, la Gino Landini Lerici ospita a Montepertico il Pegli questo pomeriggio alle 18; non sarà della partita Leonardo Gaspani. Aurora Chiavari-Pgs Auxilium Genova, Next Step Rapallo-Loano e Tigullio S. Margherita-Cogoleto, le altre gare in programma. Terzo turno di ritorno anche nella Poule Salvezza, dove il Follo (sempre sabato con inizio alle 18) è ospite della Bvc a San Remo. Gli altri incontri in programma. Ardita Juventus Ge-Villaggio Chiavari e Juvenilia Varazze-Valpetronio Casarza Ligure.

In Divisione Regionale 2, nel Girone di Levante nel frattempo, vittoriose nel turno infrasettimanale sia la capolista Canaletto in casa per 77-49 sul Santa Caterina che la Golfo dei Poeti per 74-69 sul parquet della Futura Genova. Il Canaletto ha schierato: Cicala, Coari, Iacopini, Stratta, Cornacchia, Monti, Zoppi, Valenti, Vernazza e Alfano. La Golfo dei Poeti ha giocato con: Giannati D., Ventrone, Giananti L., Buffoni, Russo, Spadoni, Santacroce, Tavilla, Pipolo e Traverso.

Gli altri risultati: All About Basket-My Basket B 36-60, My Basket A-Pontremolese 58-34 e Pro Recco-Aurora 72-54. Classifica: Canaletto punti 32, My Basket A 30, Golfo dei Poeti 26, Futura 22, My Basket B 20, Centro Sestri Levante e Pro Recco 14, All About Basket 12, Santa Caterina 8, Villaggio e Pontremolese 6, Aurora 4. Nel prossimo turno (6ª giornata di ritorno) il Canaletto giocherà lunedì alle 21.30 sul campo della My Basket A, la Golfo dei Poeti è invece attesa martedì alle 21.15 dalla sfida casa del Villaggio. Gli altri match sono Futura-All About Basket, Pontremolese-Aurora e Santa Caterina-Centro Sestri Levante.