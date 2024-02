Basket Divisione regionale 1. Landini stacca il pass per i playoff. Follo beffato, la vittoria non basta

Gino Landini Lerici qualificata per il Girone Promozione del campionato di Divisione Regionale 1, grazie al secondo posto ottenuto nella prima fase del campionato. Ora in programma il confronto con le prime quattro nell’altro raggruppamento. Resta fuori dai giochi invece il Follo. La Landini Lerici ha travolto con un 72-51 la Valpetronio Casarza a Montepertico. Gli allenatori Ricci e Bertelà hanno schierato: Putti, Sacchelli, Albanesi, Oddone, Poletto, Gaspani, Rege Cambrin, Omeragic, Russo, Nardi, Vignali, Pignoli. La Landini Lerici è poi andata al PalaMariotti ad incitare le colleghe della Cestistica Spezzina nel vittorioso match contro il Basket Roma. Il Follo ha invece rifilato un 63-54 al Blue Sea Lavagna al Palasprint, coach Stano ha messo in campo: Pietrini, Moscatelli, Gelmuzzi, Preci, Salvia, Cozma, Leporati, Liberatore, Pizzanelli, Di Benedetto, Picelli, Adamo. Risultati. Aurora Chiavari-Tigullio 56-84, Villaggio Chiavari-Next Step Rapallo 69-67. Classifca finale del girone: Tigullio Santa Margherita punti 26, Gino Landini 22, Next Step 18, Aurora 16, Follo 12, Villaggio 10, Valpetronio Casarza Ligure e Blue Sea 4.

DIVISIONE 2

La capolista Canaletto coglie l’undicesima vittoria consecutiva facendo suo per 68-58 il big match con la Golfo dei Poeti a Riccò del Golfo. Per il Canaletto coach Converso ha impiegato: Benevelli, Ceragioli, Coari, Iacopini, Stretti, Raggi, Zoppi, Vernazza e De Ferrari. La Golfo dei Poeti ha risposto con: Pipolo, Bodini, Rocchi, Travaglio, Spadoni, Santacroce. Russo, Giananti L. Giananti D., Gramolazzo, Tavilla, Bombardi.

FEMMINILE

Landini vicina ai playoff con la vittoria di 6 punti sul Savona al ’Palabiagini’ di Lerici. Coach Cabani ha utilizzato: Demi R., Bagalà, Giugliano, Demi G., Cacopardo, Queslati, Bertagna, Olivieri, Bracco, Conselmo, Castorina e capitan Mangano.