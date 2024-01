Basket Divisione regionale 1. Legends alle final four di Coppa Toscana. Sfida con Asciano

Per i Legends iniziano domani (Firenze, palestra dell’Affrico, ore 17.30) le final four della Coppa Toscana riservata alle squadre della Divisione regionale 1. La prima semifinale mette di fronte i gialloviola contro Asciano, squadra che milita nel girone C. La seconda semifinale (ore 20) oppone invece i padroni di casa dell’Affrico (girone C) e il Monteroni (girone C). Le vincenti si giocheranno la coppa nella finale di domenica. I carraresi sono arrivati alle final four battendo il Massa e Cozzile 66-60 nelle eliminatorie, l’Invictus Livorno 84-73 nei 16esimi, gli Jokers Firenze 73-46 negli ottavi e il Cus Firenze 65-53 nei quarti. Per la sfida di domani coach Antonio Fiorani (vice Guglielmo Rossi) ha problemi di formazione. Il tecnico ha già fatto sapere che la coppa non rientra tra gli obiettivi ma va detto che portarla a Carrara sarebbe un successo non da poco per una squadra che proviene dal campionato di Promozione ed è al debutto nella nuova categoria, ex serie D. Nei rispettivi gironi, i Legends del ds Giovanni Pennucci (nella foto) occupano la posizione numero sette con 12 punti (11 partite, 6 vittorie e 5 sconfitte, 680 punti realizzati, media 61,8), mentre i senesi sono quarti con 16 punti (11 partite, 8 vittorie, 3 sconfitte, 736 punti realizzati, media 66,9).

ma.mu.