Basket Divisione regionale 1. Legends, arriva la capolista Lucca. Serve l’impresa

Partita molto impegnativa per i Legends che questa sera (Dogali, ore 21.15, porte socchiuse) ospitano la capolista Lucca per la quarta di ritorno della Divisione regionale 1. "E’ una partitaccia, non semplice, loro sono un’ottima squadra, rognosa e ben allenata, e noi dovremo stare molto attenti", dice coach Antonio Fiorani (nella foto) che potrà disporre del nuovo arrivo, l’ala Andrea Borghini, non prima di un paio di settimane. I gialloviola tornano in campo dopo avere osservato il previsto turno di riposo e dopo la sconfitta di Donoratico, una delle formazioni di vertice. "Quella è stata una partita equilibrata – continua Fiorani – siamo andati sotto nel terzo tempino ma abbiamo recuperato. Poi a 9 centesimi di secondo dalla fine eravamo sotto di 3, abbiamo sbagliato il tiro del pareggio ed è finita lì". Lucca è in vetta alla classifica a quota 22 (15 partite, 11 vittorie e 4 sconfitte) mentre i Legends occupano la settima posizione a quota 16 (14 partite, 8 vittorie e 6 sconfitte). All’andata i lucchesi si imposero per 66-51. "Ora ci aspettano cinque partite importanti e decisive – continua Fiorani guardando avanti – alla fine di questo ciclo la situazione sarà più definita".

ma.mu.