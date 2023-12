Basket Divisione regionale 1. Legends, brutto ko in casa dell’ultima. Due ’tempini’ sterili

VELA VIAREGGIO

60

LEGENDS CARRARA

52

VELA VIAREGGIO: Giannini, Albizzi 16, Ghiselli 13, Plaia, Taylor 14, Simonelli L. 6, Romani, Bo 3, Biagiotti 4, Lopez Siera 4, Simonelli F.. All. Bonuccelli.

LEGENDS CARRARA: Viola 13, Diamanti M. 13, Peselli 8, Benfatto 7, Tongiani 5, Bordigoni 4, Viaggi 2, Leonardi, Olivi, Diamanti L.. All. Fiorani.

Arbitri: Contu e Marini di Pisa.

Parziali: 20-8, 35-23; 44-45.

VIAREGGIO – Inaspettato capitombolo per i Legends che a Viareggio in casa dell’ultima della classe (2 vittorie e 8 sconfitte). Ancora privi di Fontanelli e senza Donati, i gialloviola giocano una partita a strappi: partono male e al primo intervallo il tabellone segna un preoccupante –12. I carraresi non riescono a reagire ma almeno nel secondo tempino fermano l’emorragia (parziale 15-15). Negli spogliatoi coach Fiorani striglia la squadra e al rientro in campo i Legends iniziano a macinare gioco e punti: chiudono la difesa dove concedono molto poco, attaccano il canestro gonfiando la retina a ripetizione e con un parziale di 22-9 recuperano e chiudono in vantagguo di un punto all’ultimo intervallo. Sembra il preludio all’allungo decisivo ma la squadra s’inceppa un’altra volta, segna solo 7 punti in 10 minuti e chiude a meno 8.

ma.mu.