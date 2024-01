Basket Divisione Regionale 1. Legends chirurgici strappano la vittoria al Castelfranco

LEGENDS CARRARA

59

CASTELFRANCO DI SOTTO

56

LEGENDS CARRARA: Falconi 17, Viola 17, Diamanti M. 15, Benfatto 3, Viaggi, Peselli 2, Leonardi 5, Diamanti L., Bordigoni, Olivi. All. Fiorani.

CASTELFRANCO DI SOTTO: Casini 7, Toni 8, Conti 13. Giungato 9, Fiorenza 7, Ferretti 1, Mancini 7, Castellacci, Minocci, Masotti 4, Pinzani. All. Innocenti.

Parziali: 15-17, 36-36, 46-46

Arbitri: De Chiara di Firenze e Orlandini di Firenze

CARRARA – Soffrono ma vincono i Legends che nella prima giornata di ritorno della divisione regionale 1 piegano la resistenza dei pisani del Castefranco nell’ultimo e decisivo quarto. Partita equilibrata con reciproci vantaggi minimi, che i gialloviola hanno gestito senza perdere lucidità. I carraresi ritrovano la guardia Falconi ma scendono in campo senza il pivot Donati, assente per impegni di lavoro, e al primo intervallo è +2 per gli ospiti. Il secondo e il terzo tempino si chiudono in parità, con parziali di 21-19 e 10-10. Nell’ultima frazione i locali sono determinati, vogliono portare a casa due punti pesanti, tengono in difesa concedendo agli avversari solo 10 punti e chiudono a +3 alla sirena (parziale 13-10). In evidenza Falconi, Viola e Michele Diamanti (nella foto), in doppia cifra. Buona la percentuale nelle triple con 5/20 (25%), meno bene sotto il canestro con 16/45 (35,5%) nei liberi con 12/18 (67%).

ma.mu.