Basket Divisione regionale 1. Legends, ripartenza ad alto rischio in casa del Rosignano

Incontro di alta classifica quello che domenica pomeriggio (ore 18) i Legends giocano a Rosignano, valido per la 14ª di andata del campionato di Divisione regionale 1. Terminate le feste, la squadra di coach Antonio Fiorani è tornata in palestra per preparare il delicato incontro tra due squadre appaiate in classifica a quota 18 punti al terzo posto. L’Incontro non è dei più facili, Rosignano è sempre stato un campo ostico, ma per i gialloviola si tratta anche di vendicare l’eliminazione dai playoff dello scorso anno. "Rosignano è una buona squadra, non ha mai perso in casa, ma noi cercheremo di fare la nostra partita al meglio, ma come sempre siamo condizionati dalle disponibilità dei giocatori che dipende da situazioni personali – dice coah Antonio Fiorani (nella foto) –. In classifica siamo pari ma non sarà una partita facile". Essendo a pari punti, ovviamente il cammino delle due squadre è identico (nove vittorie e quattro sconfitte) ma i Legends vengono da un tris di successi (il primo della stagione) e non disdegnerebbero un poker. Nello specifico il Rosignano ha segnato molto di più con 993 punti (media 76,3 a partita) contro i 929 dei carraresi ed è il miglior attacco del girone, ma ha anche subito di meno (861 punti contro 881).

ma.mu.