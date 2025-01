Serie C: domani alle 21.15 in campo contro la Taurus. Il Guelfo di Agresti va a Jesi. Una sfida chiave per la salvezza

Un sabato di campionato attende domani il Guelfo Basket. Infatti, domani sera, alle ore 21.15 la squadra di coach Claudio Agresti (foto) andrà a giocare sul campo della Taurus Jesi.

I due team sono appaiati in classifica a quota 8 punti, il match è una sorta di spareggio salvezza a regular season in corso. Le gare dopo la sosta natalizia sono sempre una grande incognita, i guelfesi proveranno a prendersi una vittoria su un campo molto difficile ed impegnativo come quello jesino. Una partita da non fallire per restare attaccati alle posizioni centrali della graduatoria.

Le altre gare (serie C, conference Marche, 13esima giornata di andata): Angels Santarcangelo-Urbania, Baskers Forlimpopoli-Porto Sant’Elpidio, Stamura Ancora-Pisaurum Pesaro, Fossombrone-Titano San Marino, Real Pesaro-Sutor Montegranaro, Robur Osimo-Robur Fabriano.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 24; Angels Santarcangelo 22; Urbania 20; Fossombrone 18; Porto Sant’Elpidio 16; Pisaurum Pesaro, Titano San Marino e Sutor Montegranaro 10; Robur Falconara, Guelfo Basket, Robur Osimo e Taurus Jesi 8; Real Pesaro 6; Stamura Ancona 0.

a.m.