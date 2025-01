Tomassini, il monito dell’ex: "Stiamo attenti a Cento"

di Loriano ZannoniIl primo esempio di calendario asimmetrico arriva domenica, con Rbr che viaggia verso Cento per la prima delle 19 giornate che mancano al termine della regular season. La Banca Sella è stata affrontata alla nona d’andata, il 6 novembre, e in quell’occasione RivieraBanca riuscì a imporsi per 80-77 con Gerald Robinson top scorer. Oggi, tre mesi dopo, Cento è in piena zona playout con 10 punti e ha cambiato esterno americano, con Henderson sostituito dal più affidabile Devoe. Chi conosce bene l’ambiente centese è Giovanni Tomassini, autore di due ottime stagioni con quella maglia.

"Cosa sta succedendo a Cento? Beh, che siano in difficoltà lo dice la classifica – commenta Tomassini –, ma va anche detto che sono senza Delfino e Sperduto e sono assenze che pesano. Però bisogna fare attenzione, perché la Banca Sella è quel tipo di squadra che, giocando contro la prima, non ha nulla da perdere e quindi può tirar fuori un’ottima partita. La chiave sarà iniziare bene e far valere la nostra prestanza fisica. In più sarà fondamentale la difesa dei primi due quarti per mettere le cose in chiaro. E poi nel resto della partita, chiaramente". È proprio la difesa il motivo numero uno del successo riminese a Cremona, una vittoria che ha interrotto la striscia negativa di tre partite e ha permesso ai biancorossi di cominciare il 2025 sotto i migliori auspici. La squadra lombarda prima di quel match aveva il terzo attacco di tutta la A2 con quasi 80 punti di media, ma Rbr l’ha tenuta a 70.

"La difesa è stata migliore rispetto alle ultime uscite – conferma Tomassini –. C’è stato un piccolo momento di blackout nel terzo quarto, ma poi abbiamo subito reagito bene, mostrando che le tre sconfitte precedenti non avevano lasciato scorie. Ottimo anche l’inizio di partita perché, a differenza di altre volte, abbiamo subito indirizzato la gara dove volevamo. In definitiva una buona prestazione. Se riusciamo a mettere insieme una buona partita difensiva andando anche bene a rimbalzo, poi in attacco sappiamo di potercela cavare".

E il voto al girone d’andata? Tomassini è deciso. "Nove. Il nostro girone d’andata è stato da nove. Siamo contentissimi. Siamo primi da soli, ci siamo qualificati per la Final Four di Coppa Italia e il bilancio non può che essere ottimo. Però vogliamo continuare a correre, perché sappiamo che ci si ricorda di più dei finali di stagione e non degli inizi", ha poi concluso il veterano biancorosso. In casa Rinascita intanto prosegue il percorso di recupero di Johnson, che si sta allenando coi compagni e dovrebbe giocare già a Cento, pur ancora non con l’abituale minutaggio.