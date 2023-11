Basket Divisione regionale 1. Legends in campo contro Calcinaia per il riscatto

Provano a rimettersi in marcia i Legends che dopo il secondo passo falso a Grosseto (-3) questa sera alla Dogali (ore 21) ospitano il Calcinaia nell’anticipo della settima giornata del campionato di divisione regionale 1. "E’ una partita tosta perché fino a questo momento il Calcinaia ha fatto bene, è una squadra aggressiva e veloce, non alta, mentre noi abbiamo tanti lunghi e dovremo studiare come marcare giocatori più veloci – dice coach Antonio Fiorani (nella foto) che parla anche della caduta di Grosseto – è stata una buona partita, persa solo per alcuni episodi, diversa da quella di Lucca dove avevamo giocato male. L’assenza di Fontanelli (il rientro dell’ala infortunata è previsto per Natale, ndr) ci costringe a riequilibrare la squadra e a rivedere l’attacco". La classifica vede i pisani del Calcinaia nel gruppone (sei le formazioni a quota sei punti) a due punti dalla vetta (cinque gare, tre vittorie e due sconfitte, 365 i punti realizzati e 624 quelli subiti, differenza +41) mentre i gialloviola seguono a quota 4 punti (a parte il Rosignano in fuga, la classifica è molto corta) con quattro partite giocate (hanno già osservato il programmato turno di riposo) che hanno fruttato due vittorie e due sconfitte (248 i punti realizzati e 244 quelli subiti, differenza +4).

ma.mu.