Basket Divisione regionale 1. Legends, pesante ko in casa con Grosseto . Parte bene, poi crolla

LEGENDS CARRARA

59

GROSSETO

81

LEGENDS CARRARA: Gabriele Viola 18 (nella foto), Diamanti M. 13, Benfatto, Donati 17, Tongiani, Peselli 2, Leonardi, Olivi 9, Viaggi, Diamanti L.. All. Fiorani.

GROSSETO: Scurti 14, Furi 24, Ricciarelli 8, Delfino, Fanelli 13, Simonelli 10, Romboli 6, Mazzei 3, Mari 3, Bacceschi. All. Santolamazza.

Arbitri: Benenati di Cecina e Cecchini di Livorno.

Parziali: 19-16, 27-38; 45-58.

CARRARA – Pesante sconfitta interna per i Legends che non fanno in tempo a riprendersi dalle amarezze del derby e dopo meno di 48 ore subiscono un altro ko. Che sarebbe stata una partitaccia, coach Antonio Fiorani lo aveva detto alla vigilia, ma nel primo quarto i gialloviola (settimi con 18 punti) reggono contro in maremmani (quinti con 20 punti) e chiudono a +3. A compromettere tutto è un secondo tempino disastroso (parziale 8-22) con l’attacco apuano che si prende una lunga pausa. Va meglio al rientro in campo con un quarto equilibrato (parziale 18-20) che però non serve al Legends per recuperare. E nell’ultima frazione invece di arrivare la rimonta dei carraresi (che forse nelle gambe hanno ancora le fatiche del derby) arriva l’ultimo allungo degli ospiti che con un parziale di 14-23 chiudono a +22. Legends male in attacco (4/21 da 3, 16/49 da 2) e male in difesa.

