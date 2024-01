Basket Divisione regionale 1. Legends, resa su misura contro il Donoratico. Vana la rimonta finale

DONORATICO

67

LEGENDS CARRARA

63

DONORATICO: Tinagli 2, Gozzoli 4, Favilli 15, Bruci 14, Batistini 16, Panicucci 6, Biagi 6, Isoppo, Diop, Creatini 2, Partigiani, Trassinelli 2. All. Triglia.

LEGENDS CARRARA: Viaggi, Viola 19, Diamanti M. 14, Benfatto 3, Donati 5, Tongiani 6, Peselli 7, Leonardi 4, Diamanti L. 5, (Bordigoni n.e.). All. Fiorani.

Arbitri: Filipovic e Laurenda di Siena.

Parziali: 14-18, 36-31, 53-43.

DONORATICO – Manovra di aggancio non riuscita per i Legends che a Donoratico sono sconfitti di misura e mancano la scalata alle zone alte della classifica ma restano in zona sicurezza. Partita quasi sempre equilibrata, con gli apuani che partono bene, determinati e con la giusta concentrazione, e chiudono a + 4 il primo quarto. I locali non ci stanno, aumentano la pressione e con un parziale importante (22-13) ribaltano il risultato e vanno all’intervallo lungo sul +5. I gialloviola sono sempre in partita ma al rientro in campo non sono incisivi e con un altro parziale negativo (17-12) all’ultimo intervallo è –10. Nell’ultima e decisiva frazione i carraresi stringono i denti e spingono, recuperano buona parte dello svantaggio (parziale 14-20) ma non è sufficiente per ribaltare il risultato e la sirena manda tutti sotto la doccia sul -4. Tra i carraresi in doppia cifra per Gabriele Viola (nella foto), top scorer, e Michele Diamanti.

ma.mu.