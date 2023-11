Basket Divisione regionale 1. Lerici fa suo il derby con il Follo. Primo posto insieme al Tigullio

Follo

62

Lerici

74

FOLLO: Cozma 17, Pizzanelli 12, Preci 10, Leporati 9, Gelmuzzi 8,Moscatelli 2, Di Benedetto 2, Vespa 2, Salvia, Santucci, Adamo; n.e. Corradi. All. Strano.

LANDINI LERICI: Putti 27, Tripodi 12, Buffoni 11, Pignoli, Sacchelli 10, Nardi, Maccari 7, Albanesi 4, Poletto 2, Gaspani, Oddone 1, Vignali. All. Ricci e Bertelà.

LA SPEZIA – La Gino Landini Lerici si aggiudica il derby di Divisione Regionale 1 con il Follo giocato al Palasprint di Spezia, confermandosi così al comando insieme al Tigullio Santa Margherita. "E’ stata una partita combattuta – il commento di Gabriele Ricci, allenatore del Lerici con Maurizio Bertelà – anche perché abbiamo sbagliato l’approccio mentale e tecnico-tattico, meno male che ci siamo ripresi nel corso del match e siano stati bravi nel momento chiave, rimanendo uniti e acquisendo quel margine di vantaggio poi mantenuto sino al termine. Comunque vittoria molto importante anche se dobbiamo migliorare". Sul fronte opposto il dirigente Giovanni Rescigno rinonosce i meriti degli avversari anche se aggiunge: "Nel momento clou abbiamo perso palloni importanti e sbagliato un paio di tiri, da lì ai 10 punti di distacco il passo è stato breve".

Altri risultati: Blu Sea Lavagna-Villaggio Chiavari 46-59, Valpetronio-Tigullio 60-72, Aurora Chiavari-Rapallo 60-52.

Classifica: Tigullio e Landini Lerici 8; Villaggio Chiavari 6; Aurora e Rapallo 4; Follo 2; Blu Sea Lavagna e Valpetronio 0.

Al via intanto il campionato di Divisione Regionale 2 (ex Promozione) che vede come protagoniste Canaletto e Golfo dei Poeti. Il cammino dei canarini inizia con un successo sul Sestri 74-46; sconfitto a domicilio invece il Golfo per 81-57 dalla My Basket. Sul fronte giovanile da sottolineare la vittoria dell’Under 19 del Follo sul Sestri Levante al Palasprint per 96-50 e quella, seconda consecutiva, della Under 15 del Golfo dei Poeti per 63-41 su Lucca. Il Follo di coach Strano in campo con Vespa, Preci, Gelmuzzi, Corradi, Bardelli, Do Benedetto, Zolesi, Burlam Cozma, Moscatelli. La formazione della Golfo dei Poeti schierata da mister Ricci: Maccari 25, Bertagna 9, Prisco 11, Tedeschi 6, Piccolo 2, Mangini, Bernardini 2, Bianchini, Perroni 4, Bisceglie 2, Lupi, Galletto 2,