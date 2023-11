Basket divisione regionale 1. L’International conquista il derby . Per la Grifo quinta sconfitta di fila

Grifo

59

Easy Car

73

GRIFO : Barbieri A. 9, Zaccherini, Schillani 11, Piazza 11, Laghi 2, Franzoni 7, Franchi, Barbisan 6, Carbone 4, Conti 1, Poggi, Syla 8. All. Pietrantonio.

EASY CAR INTERNATIONAL : Roli ne, Fiorancini 4, Basciani, Poloni 18, Troisi 9, Spagnoli 6, Di Antonio L. 10, Carrelli, Ricci Lucchi 19, Baldassarri 7, Suzzi, Di Antonio E. All. Serio.

Arbitri: Gualtieri e Daidone.

Note: parziali 14-18; 24-39; 36-56.

È l’International a fare festa nel derby imolese. I giovani biancorossi espugnano il PalaRuggi e portano a casa la stracittadina contro la Grifo grazie a una prova di grande intensità e aggressività su entrambi i lati del campo, pur senza l’apporto del suo miglior uomo Roli, fermo per infortunio, cogliendo la sua prima vittoria esterna. Dall’altra parte la Grifo paga una serata stortissima al tiro (122 da tre tra le note) e le tante palle perse, e per i biancoblu quella nel derby diventa la quinta sconfitta consecutiva in campionato.

Un derby che l’International aveva indirizzato sul finire del primo quarto, con il primo allungo che prosegue anche nel secondo e nel terzo quarto con la Grifo che non riesce a mettere una pezza adeguata alle sfuriate dell’International che un parziale di 16-0 prende il largo grazie alle prove di Poloni e Ricci Lucchi, i due fari offensivi, toccando il +27 al 25’ e scrivendo di fatto al parola fine a un derby che i biancorossi hanno portato a casa con pieno merito davanti a un PalaRuggi che presentava una bella cornice di pubblico. Entrambe le due imolesi torneranno in campo nel week-end per l’ottava giornata del girone B del torneo di Divisione Regionale 1. L’Easy Car International sarà di scena venerdì alle 21 alla Ravaglia contro Castel San Pietro 2010 mentre la Grifo giocherà sabato alle 18:30 in casa del Despar 4 Torri Ferrara.

l.m.