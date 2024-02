Basket divisione regionale 1. Lo Scirea arriva a un possesso dall’impresa. Ma si consola col buon rientro di Maltoni

Non riesce a perfezionare la rimonta il Gaetano Scirea, che arriva fino a -3 sul campo di Granarolo terzo in classifica, ma cade nell’ultimo possesso col punteggio di 69-65 (17-15; 34-22; 48-39). I bianconeri, che ritrovano Maltoni dopo quasi due mesi ma perdono Poggi per un problema alla schiena, partono bene ma, segnando la miseria di sette punti in 10’, finiscono a -12 alla pausa lunga. Pian piano, però, nella ripresa lo Scirea risale la china, trascinata dalla verve di uno Spagnoli consistente dall’arco, arrivando fin sul -3 a due possessi dal gong: l’azione del potenziale pareggio termina però con una palla persa e Granarolo può chiudere la questione dalla lunetta. Il tabellino: Maltoni 12, Sovera 7, Corzani 2, Mordenti ne, Bessan 5, Angeletti 8, Poni, Adamo ne, Pugliese ne, Bellini, Spagnoli 23, Giuliani, Torelli 7. All.: Solfrizzi.