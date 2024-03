Basket divisione regionale 1. Lo Scirea salva solo gli scontri diretti

Non basta un buon primo tempo al Gaetano Scirea per sbancare il parquet di Baricella: 76-69 (parziali 16-21; 36-43; 54-53) è il finale di una gara in cui, comunque, i ragazzi di coach Solfrizzi sono riusciti almeno a salvare la differenza canestri dopo il +9 dell’andata. Non è bastato mandare tre uomini in doppia cifra e a referto tutti coloro che sono stati impiegati.

In avvio, è Bertinoro a partire meglio, trascinata dai canestri di Sovera. Nel secondo quarto, addirittura, lo Scirea riesce ad allungare chiudendo sul +7 all’intervallo. Nella ripresa, però, i padroni di casa cambiano ritmo, alzando il volume in difesa e trovando in Sitta e Frazioni i riferimenti offensivi per firmare il sorpasso. Nell’ultimo quarto, Baricella continua a macinare gioco e prende vantaggio, mentre non basta la caparbietà di Torelli e compagni per rimettere in discussione il risultato.

Il tabellino: Sovera 11, Spagnoli 3, Torelli 10, Poggi 10, Bessan 6, Maltoni 7, Angeletti 7, Corzani 6, Giuliani 5, Poni 3, Bellini ne, Adamo ne. All.: Solfrizzi.