Basket Divisione regionale 1. Lusa Massa sul velluto. Academy, troppe Torri

Rotonda vittoria per il Lusa Basket Massa Lombarda che regola 80-69 l’Omega Bologna. La squadra di coach Solaroli ha da tempo terminato in anticipo la stagione: i playoff sono difficili da raggiungere e la distanza dai playout è davvero ampia. Cade invece la Raggisolaris Academy sul campo del 4 Torri Ferrara, terza forza del campionato. I faentini perdono 70-78 (21-23; 41-40; 53-56). Non è sceso in campo il Russi che ha avuto un turno di riposo. Nella prossima giornata spicca il derby tra Raggisolaris Academy e Russi che si giocherà stasera alle 21 al Campus. Massa ospiterà invece l’Artusiana Forlimpopoli sabato alle 21. Faenza: Merendi, Rosetti 6, Marabini 9, Naccari 11, Belmonte, Garavini 3, Campanella 2, Ravaioli 7, Ballarin 9, Ndiaye 7, Bendandi 14, Santandrea 2.All.: Pio. Massa Lombarda: Ravaglia 4, Spinosa A. ne, Alessandrini 14, Dalla Malva, Orlando 6, Delvecchio 9, Rivola 16, Castelli 7, Fabiani 24, Bedeschi ne, Bacocco, Berardi ne. All.: Solaroli

Classifica: Budrio 38; Argenta** 36; 4 Torri Ferrara 34; Granarolo** 30; Villanova* 28; Riccione*, Baricella e Massa Lombarda* 24; Artusiana Forlimpopoli 22; Cesena* 20; Bertinoro*, Castel San Pietro* e International Imola 18; Faenza* 14; Omega Bologna 12; Russi e Grifo Imola* 10. * gare in meno per riposo o rinvio.