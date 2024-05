Basket Divisione Regionale 1. Massa vince ed è sesto

Doppia vittoria per il Lusa Basket Massa Lombarda, salito al sesto posto in classifica. La squadra di coach Solaroli supera 73-67 (13-20; 34-35; 51-49) lo Scirea Bertinoro nello scorso fine settimana, e batte 79-69 (20-15; 39-33; 60-48) la Grifo Imola nel recupero della tredicesima giornata di ritorno. Perdono la Raggisolaris Academy, caduta 71-86 (18-21; 26-45; 47-63) a Riccione, e il Basket Club Russi, sconfitto 65-81(18-21; 37-36; 52-58) in casa dai Tigers Villanova e ad un passo dalla matematica retrocessione in Promozione.

Nel prossimo turno, Raggisolaris Academy e Lusa giocheranno domani. I faentini ospiteranno alle 20.30 l’Artusiana Forlimpopoli, mentre Massa Lombarda sarà di scena alle 21 a Cesena. Domenica alle 18 toccherà invece al Russi che sarà a Budrio. Il tabellino di Massa Lombarda con Bertinoro: Ravaglia 10, Spinosa A. 11, Alessandrini 11, Dalla Malva, Orlando 7, Delvecchio 16, Rivola 1, Castelli 5, Bacocco 10, Filippini 2, Berardi. ne. All.: Solaroli. Il tabellino di Massa Lombarda con la Grifo Imola: Ravaglia 6, Spinosa A. 6, Alessandrini 14, Dalla Malva 2, Orlando 8, Delvecchio 15, Rivola 9, Castelli, Fabiani 18, Bacocco ne, Berardi. 1. All.: Solaroli.

Il tabellino di Faenza: Bianchi, Merendi 2, Marabini 3, Naccari 13, Garavini 14, Ravaioli 2, Ballarin 20, Ndiaye 9, Bendandi 5, Lanza, Santandrea 3. All. Pio. Il tabellino di Russi: Kertusha 9, Cervellera 2, Scaccabarozzi 3, Bergantini 11, Bamba, Vespignani, Totaro 13, Rosti, Morigi 12, Licchetta 14, Vistoli 1. All.: Senni. Classifica: Argenta 46; 4 Torri Ferrara e Budrio 44; Granarolo 40; Riccione 36; Massa Lombarda 34; Villanova 32; Massa Lombarda 32; Artusiana Forlimpopoli* e Baricella 30; International Imola* e Cesena 26; Bertinoro e Castel San Pietro 22; Faenza 20; Omega Bologna* 16; Grifo Imola 14; Russi 12. * devono ancora riposare