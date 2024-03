Basket divisione regionale 1: novellara ci prova con vignola. Reggiolo a caccia di continuità

Sfida tutta reggiana in Divisione Regionale 1, dove stasera scatta la nona giornata di ritorno. Alle 21,15, al PalaMagnani, la Pallacanestro Reggiolo (22) va a caccia di continuità dopo la vittoria sul campo della Benedetto 1964 Cento, ricevendo la visita del Basketreggio (16): Giudici e compagni, dopo lo stop interno con Anzola, sono arrivati a 4 sconfitte di fila e puntano ad invertire la rotta. Alle 21,30 tocca al fanalino di coda Nubilaria (8), di scena al PalaMalagoli contro Vignola (30): compito difficile per il quintetto novellarese, reduce da 8 kappao consecutivi, al cospetto della quarta della classe che nell’ultimo turno ha dominato la sfida col Basket Jolly. Proprio a proposito del Basket Jolly (24), domani alle 18,30 i biancoblu giocano in trasferta a Casalecchio con la Polisportiva Masi (22); domenica alle 19 la Icare Cavriago (12) va a far visita, infine, al Veni Basket San Pietro in Casale (26).