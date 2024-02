Basket Divisione regionale 1, poule promozione e salvezza. Lerici e Follo, falsa partenza

Partono entrambe con una sconfitta Landini Lerici e Follo impegnate nelle rispettive ’poule’, seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1 ligure. Nella poule promozione la Landini Lerici cede per 96-93 in casa della Pgs Auxilium a Genova dopo ben tre tempi supplementari, un risultato che dà adito a recriminazioni in casa lericina. Gli allenatori Ricci e Bertelà a Genova hanno schierato: Putti, Maccari, Rege Cambrin, Omeragic, Russo. Poletto. Albanesi, Sacchelli, Oddone. Gaspani e Pignoli. Top scorer fra i lericini Omeragic con 29 punti. Gli altri risultati della prima giornata: Loano-Tigullo Santa Margherita Ligure 64-79 e Pegli-Next Step Rapallo 64-80; Cogoleto-Aurora Garibaldi 78-61. Classifica: Tigullio e Auxilum 12, Pegli 8, Landinie Rapallo 6, Cogoleto 4, Loano.

Nella Poule Salvezza il Follo subisce un 87-50 a domicilio dalla Juvenilia Varazze. Coach Stano ha messo in campo: Moscatelli, Gelmuzzi, Salvia, Cozma, Leporati, Corradi, Bardelli, Liberatore, Pizzanelli, Di Benedetto, Adano e Burla. Le altre partite: Villaggio Chiavari-Sanremo 77-74, Ardita Juventus-Blu Sea Lavagna 78-65. Classifica: Follo 10, Villaggio, Ardita 8, Varazze 6, Casarza, Lavagna 4, Sanremo 2.