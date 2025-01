Basket Divisione regionale 1, prima di ritorno. Cmc, vietato sbagliare con il fanalino di coda. Invictus Livorno

Potrebbe iniziare con una vittoria (così come era accaduto a inizio campionato per 69-66), il girone di ritorno del Cmc nel torneo di Divisione regionale 1. La squadra di coach Michele Bertieri gioca oggi (ore 19) sul parquet livornese della Invictus, che al girone di boa è fanalino di coda della classifica. Contro i labronici, che in 15 giornate hanno raccolto solo 4 punti (2 successi e 13 sconfitte) e sono il peggiore attacco del girone (902 i punti segnati media 60,1 a partita), i biancocelesti non dovrebbero faticare anche se finora il loro cammino è stato piuttosto a strappi (7 vittorie e 8 sconfitte, 1012 i punti segnati e 1042 quelli subiti). Le ultime due sconfitte consecutive (Sky Walkers Lucca e Calcinaia) hanno prodotto la conseguenza della uscita dei carraresi dalla zona playoff, seppure solo per differenza canestri nei confronti del Viareggio che ha gli stessi punti (al momento a quota 14 c’è un affollamento, con Viareggio, Cmc, Donoratico e Cerretese). Più lineare il percorso dei livornesi che hanno vinto la loro prima partita dopo otto giornate (contro Viareggio), hanno replicato con Donoratico alla decima e non vincono da 5 giornate. Per Marco Mancini (nella foto) e compagni un’occasione per rientrare nella griglia playoff.

ma.mu.