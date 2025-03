Basket Divisione regionale 1. Scirea ko in volata

Bruciante sconfitta per il Gaetano Scirea, che cade in volata tra le mura amiche di Bertinoro: 74-77 (parziali 17-8; 34-32; 52-52) il finale della sfida contro Budrio, che vede ancora una volta i bianconeri giocarsela alla pari, senza riuscire però a terminare il lavoro, contro le big del torneo.

Eppure, l’avvio sembrava positivo per i ragazzi di coach Solfrizzi (foto), trascinati da un solido Biandolino sotto le plance. Così si portavano avanti in doppia cifra già alla prima sirena, grazie anche a un buon approccio difensivo. Nel secondo quarto, però, pronta arrivava la risposta dei bolognesi, che guidati da Tolomelli, si riportavano in parità all’intervallo.

Nella ripresa, il match proseguiva in un tango punto a punto, deciso solo in volata: lo Scirea ha nelle mani anche la palla dell’overtime sull’ultimo possesso, ma il tiro non riesce a trovare il canestro, condannando Bertinoro a un’altra sconfitta nella Poule Promozione.

Il tabellino: Piazza 16, Panzavolta 11, Angeletti 9, Biandolino 17, Bassi 3, Torelli 7, Spagnoli 3, Palazzi 2, Poni, Bellini 5, Morara ne, Sassi ne. All.: Solfrizzi.