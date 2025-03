Basket DR1. Guastalla sbanca Luzzara. Parente esalta S.Ilario. Anche Bagnolo esulta

Prosegue il testa a testa in vetta al girone B. La Saturno Guastalla (34) sbanca 64-56 il campo di Luzzara (20) con 28 punti del solito Colla e mantiene 4 lunghezze di vantaggio sulla Sampolese (30), corsara 71-58 sul campo del Nubilaria (6) grazie ai 16 di Campani. A completare il podio sono le Gazze Canossa (28), che sfruttano al meglio la sfida esterna sul campo del fanalino Castelnovo Monti (4) per vincere 70-54 con 21 punti di Benvenuti; successo prezioso, invece, per Sant’Ilario (22), che ha la meglio 74-70 nel match casalingo con l’Icare Cavriago (24) grazie a 29 punti di Parente e si porta a -2 dai rivali, quarti, cui non bastano i 23 di Artoni. A Bagnolo è l’Heron (20) a far festa, grazie al 63-50 interno sul Campagnola (16) ispirato dai 20 punti di Beltrani; la Go Basket (14) ha la meglio sulla Bibbianese (8), che non capitalizza i 20 di Grisendi.

Nel girone C colpo grosso del fanalino Gelso (8), che supera 70-65 l’Atletico Borgo (26), secondo della classe, con 22 punti di Tasselli; vittoria interna anche per la Berrutiplastics Torre (24), trascinata da Francesco Canuti (21, nella foto) nel 74-66 su Crevalcore (12); Scandiano (14) ha la meglio 62-55 in casa su Carpi (10), mentre Castellarano (18) cade 77-64 sul campo del Mo.Ba Sasso (14).