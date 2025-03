Basket Dr1 e Dr2. Il Lusa cade in casa, Compagnia ok. Le altre gare stop per maltempo

Il fine settimana nei campionati minori regionali è stato segnato dal maltempo. Venerdì e sabato non si è infatti giocato in molti comuni dove era stata emessa l’ordinanza di chiusura dei palasport. In Divisione Regionale 1 è sceso in campo soltanto il Lusa Massa Lombarda che ha perso in casa 73-78 (16-24; 33-36; 54-56) contro il Mo.Bo. Modena. Rinviato il match tra 4 Torri Ferrara e Lugo, mentre la Raggisolaris Academy aveva già posticipato a domani quello casalingo contro la Vis Persiceto che si giocherà alle 21.15. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia, Colombo 25, Spinosa A. 5, Dalpozzo 1, Caroli 2, Orlando 7, Rivola, Fabiani 21, Ciadini 11. All.: Solaroli.

Classifica girone V2: 4 Torri Ferrara**, Lugo* e Vis Persiceto*, 2; Castel Maggiore** e Raggisolaris Academy*** 0. * gare in meno Classifica girone V3: Modena Basket 6; Massa Lombarda* e Baricella* e Jolly Reggio Emilia* 2; Tigers Villanova 0. * gare in meno

In Divisione Regionale 2, il derby tra Faenza Futura e Basket Club Russi è stata l’unica partata che non si è giocata. La Compagnia dell’Albero Ravenna ha superato lo Sporting Cattolica 66-63 (17-17; 33-33; 54-44), compiendo un passo avanti importante per evitare i playout ovvero le ultime due posizioni.

Il tabellino di Ravenna: Casadei 13, Scaccabarozzi 6, Petullà 9, Bomben 8, Polyeshchuk 12, Vistoli 10, Montanari 2, Kertusha, Beghi, Chiarini, Mbaye. All. Senni.

Classifica: Tigers Forlì e Bellaria 30; Sunrise Rimini 28; Grifo Imola 20; San Marino 18; Coriano, Faenza*, Russi* e Morciano 16; Ravenna 14; Libertas Green Forlì 12; Cattolica 10. * gare in meno In serie B femminile è stata rinviata a mercoledì 26 marzo alle 21.15 la partita del Faenza Basket Project sul campo della Vis Ferrara. Intanto si è finalmente saputa la formula della serie B, anche se non è ancora stata comunicata ufficialmente. Non ci saranno playoff e playout: le prime due parteciperanno agli spareggi nazionali per salire in A2 e le ultime due retrocederanno. Classifica: Cavezzo 48; Puianello 38; Valdarda e Castel San Pietro 36; Piumazzo e Rimini 34; Valtarese 24; Cesena, Faenza*, Scandiano e Fidenza 22; San Lazzaro 20; Castello d’Argile* 10; Parma* 8; Ferrara* 4; Forlì 0. * gare in meno

l.d.f.