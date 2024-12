Basket Divisione regionale 1. Scirea subito in campo

Settimana densa per il Gaetano Scirea che, stasera alle 21.15, ospita a Bertinoro il fanalino di coda International Imola per il recupero della 7ª giornata del girone di andata, quando il parquet dei bianconeri era inagibile a causa di un guasto. Sarà una sfida fondamentale per gli uomini di coach Emiliano Solfrizzi, per provare a riagguantare il terzo posto, contro un avversario giovane e fin qui non sempre brillante. Soprattutto, c’è da riscattare la sanguinosa sconfitta di sabato nel derby contro Cesena, arrivata dopo un’altra sfida amara in casa dell’Aics.

Il 75-69 finale (21-18; 40-40; 48-55) non rende per nulla onore ai bianconeri, capaci di guidare nel punteggio per 35’, grazie a una buona difesa, per poi affondare negli ultimi 5’ sotto i colpi di un indemoniato Emanuele Montaguti (23 punti per lui) e dell’altro ex Filippo Rossi (28), capaci di firmare il decisivo controbreak di 20-4 che è costato il ko per i bertinoresi, superati in classifica dall’Aics.

Il tabellino: Bellini, Postolache, Morara 8, Agatensi 10, Panzavolta 6, Angeletti 6, Poni 7, Sassi 2, Biandolino, Palazzi 12, Spagnoli 5, Torelli 13. All.: Solfrizzi.