Basket Divisione regionale 1. Scirea e Aics cercano punti pesanti

Difficile sfida per il Gaetano Scirea che alle 18.30 ospita a Bertinoro i Villanova Tigers reduci da due successi: importante il rientro di capitan Giacomo Zannoni (25 punti di media). Per i bianconeri non sarà facile, ma un successo sarebbe prezioso per provare a restare nel gruppo di contendenti alla Poule Promozione.

Desiderosa di risalire la classifica è anche l’Aics Forlì che stasera cerca due punti pesanti sul campo di Castel San Pietro: i termali, appaiati ai forlivesi a quota 6 punti, hanno un roster con tante alternative e che punto molto sull’asse play-pivot formato da Pedini e Ballardini.