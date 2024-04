Basket divisione regionale 1. Scirea esagerato: +35

Vittoria fondamentale per il Gaetano Scirea che, nella sfida salvezza contro Russi, vince 90-55 (15-18; 45-21; 66-41) e conquista due punti preziosi che portano la squadra di coach Emiliano Solfrizzi sul +2 sulla zona playout a quattro giornate dal termine.

In avvio la partita resta in equilibrio, con gli ospiti che più volte provano a mettere il naso avanti, subito rintuzzati dai padroni di casa. Lo strappo decisivo arriva nel secondo parziale: una grandinata di triple scava il solco tra le due squadre, complice anche una difesa bianconera impenetrabile che concede la miseria di tre punti in 10’ alla formazione russiana. Dopo la pausa lunga, Russi prova a rimettersi in moto, ma lo Scirea non trema, affondando anzi il colpo nell’ultimo quarto, volando fino sul +35 che dà sicuramente fiato a Torelli e compagni in vista di un rush finale che altrimenti potrebbe diventare decisamente difficile per la squadra del Colle.

Il tabellino: Poggi 21, Sovera 4, Bessan 3, Adamo 11, Bellini 2, Giuliani, Maltoni 9, Corzani 5, Angeletti 4, Spagnoli 15, Torelli 16, Pugliese. All.: Solfrizzi.