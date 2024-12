Basket Divisione regionale 1. Stavolta il derby va allo Scirea

La vittoria nel derby forlivese del campionato di Divisione Regionale 1 va al Gaetano Scirea, che ha la meglio sull’Aics Forlì 92-80 (22-20; 43-38; 63-57) al termine di un match vibrante e avvincente. Sin dall’avvio sono i bianconeri a portarsi avanti nel punteggio, trascinati da un volitivo Torelli, ma gli ospiti restano sempre in scia, grazie a una bella serie di triple.

Nel secondo quarto Mistral prova a dare ai suoi il vantaggio, ma un preciso Spagnoli permette ai padroni di casa di restare avanti alla pausa lunga. Dopo l’intervallo, è ancora lo Scirea a tentare la fuga: il duo Piazza-Panzavolta si accende, ma ancora una volta i ragazzi di coach Giampaolo Di Lorenzo restano a contatto grazie a Nicola Gardini e al solito Mistral.

Nell’ultimo quarto, però, arriva il decisivo break: con sei bombe consecutive, Bertinoro si invola e i forlivesi non riescono più a reagire. Così, dopo il ko della sfida di dieci giorni fa, arriva il riscatto Scirea che vale il terzo posto in solitaria, dopo un mese di dicembre denso e impegnativo. Per l’Aics arriva una battuta di arresto che non pregiudica il buon cammino fatto finora, restando ancora in corsa per la Poule Promozione.

Scirea Bertinoro: Bellini 6, Postolache ne, Piazza 8, Morara ne, Agatensi 17, Panzavolta 14, Poni 14, Palazzi 4, Spagnoli 14, Torelli 15. All. Solfrizzi.

Aics Forlì: Gasperini 6, Gardini N. 22, Pinza 14, Bessan 12, Ravaioli 6, Adamo, Mistral 8, Righi, Gori 9, Spisni 3, Gardini J., Corzani. All. Di Lorenzo.

v. r.