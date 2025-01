Basket Divisione regionale 1, turno negativo. Legends e CmC restano a secco di punti

Due sconfitte di misura, una per un punto e l’altra per due punti. Segnano il passo le due squadre carraresi di basket che partecipano al campionato di Divisione regionale 1, entrambe impegnate fuori casa. I Legends perdono 71-70 a Rosignano, il CMC 57-55 in casa dello Sky Walkers Lucca. Sul tradizionale campo ostico dei livornesi, i gialloviola di coach Antonio Fiorani non riescono a vendicare la eliminazione dai playoff della passata stagione, proprio ad opera del Rosignano che si conferma bestia nera dei carraresi che interrompono la striscia positiva che durava da tre turni (Libertas Lucca, Pescia e Valdicornia).

I biancocelesti di coach Michele Bertieri continuano invece nella alternanza di risultati (sette vittorie e sette sconfitte), così che i lucchesi ne approfittano per l’aggancio in classifica a quota 14 punti. Entrambe le formazioni apuane restano in zona playoff, ma i Legends vedono andare via il Rosignano mentre sono affiancati dal Pescia. Oltre che dallo Sky Walkers Lucca, il CMC è agganciato anche dal Donoratico così che adesso sono quattro le squadre per gli ultimi posti disponibili in chiave playoff quando manca una giornata alla fine del girone di andata.

La classifica dopo 14 turni: Calcinaia 24; Montemurlo 22; Rosignano 20; Legends Carrara e Pescia 18; Libertas Lucca 16; Sky Walkers Lucca, CM Carrara, Donoratico e Cerretese 14; Castelfranco e Viareggio 12; Valdicornia 10; Monsummano 8; Pistoia e Invictus Livorno 4.

ma.mu.