Basket Divisione Regionale 1. Una vittoria vale la semifinale. Landini d’assalto a Genova

La Gino Landini Lerici gioca stasera a Genova sul campo della Pgs Auxilium nel di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Divisione Regionale 1 ligure. Obiettivo ripetere la vittoria dell’andata e passare in semifinale senza disputare la ’bella’. Cogoleto-Rapallo, Loano-Tigullio e Pegli-Aurora Chiavari le altre sfide. Nei playout Follo di scena a Casarza Ligure domani alle 18 col Valpetronio; Blue Sea Lavagna-Villaggio Chiavari l’altra sfida in programma. In Divisione Regionale 2 il Canaletto gioca mercoledì 17 contro l’Aurora, la Golfo dei Poeti riceve la All About Genova oggi alle 18 Palabiagini. Gli altri match: My Basket A-Sestri Levante, My Basket B-Pontremolese e Villaggio-S. Caterina. Nei match precedenti vittoria del Canaletto 63-45 sulla Pro, Golfo un 68-35 sul Santa Caterina. Canaletto: Ceragioli, Rivelli, Converso, Iacopini, Stratta, Raggi, Monti, Zoppi e Valenti. Golfo dei Poeti: Pipolo, Buffoni, Spadoni, Maccari, Travaglio, Santacroce, Russo, Ginanti L., Tavilla, Giananti D. e Bombardi. Classifica: Canaletto 36, My Basket A 34, Golfo Poeti 32, Futura 26, My Basket B 24, All About 20, Centro e Pro 16, S. Caterina 12, Pontremolese 10, Villaggio 6, Aurora 4.