Basket Divisione regionale 1. Un’Audax solida sfiora l’impresa con il quotato Lucca

LUCCA

75

AUDAX CARRARA

68

LUCCA: Canciello 22, Servadio, Lorenzi 9, Fracassini 16, Lombardi 2, Piercecchi 2, Morello, Guidi 8, Cecconi 16, Brunelli, Tonacci. All. Romani.

AUDAX CARRARA: Mezzani 7, Ramirez 17, Bertuccelli 10, Lulli 16, Morillo 12, Volpi 6, Castigliego, Caruso (Alibani n.e.). All. Cristelli.

Arbitri: Pucciarelli di Pisa e Mattiello di Buggiano.

Note: parziali 16-16, 32-36; 53-51.

Tiri liberi Lucca 25/34; Audax Carrara 10/13.

LUCCA – Un’Audax spavalda sfiora il colpaccio sul campo di una delle prime forze del campionato. I gialloazzurri escono a testa alta, ma senza punti, da Lucca nella gara valida per la sesta di ritorno della Divisione regionale 1. Con poco tempo a disposizione per recuperare il turno infrasettimanale, mentre i lucchesi hanno osservato il turno di riposo, l’Audax (11ª con 12 punti) tiene testa alla terza della classe (22 punti) con una gara impostata sulla difesa. Primo quarto in perfetto equilibrio, ma a metà gara sono gli apuani a chiudere a sorpresa sul +4 (parziale 16-20). Al rientro in campo i locali alzano il ritmo, l’Audax regge, non prende l’imbarcata (parziale terza frazione 21-15) ma non può resistere alla pressione (ultimo parziale 22-17) e cede sul –7 nonostante quattro giocatori in doppia cifra: Ramirez 17, Bertuccelli 10, Lulli 16 e Morillo Gomez (nella foto) 12.

ma.mu.