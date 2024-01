Basket divisione regionale 2. Al Futura il derby con la Compagnia

Il Faenza Futura si aggiudica il derby con la Compagnia dell’Albero Ravenna, vincendo 70-57 (14-15; 35-28; 47-46). Perde il Faenza Basket Project, caduto 52-58 in casa con i Tigers Forlì. Il tabellino del Faenza Futura: Liverani 2, Samorì L. 8, Tempesti 15, Boero 11, Pirini 7, Silimbani 17, Lullo, Pontillo 3, Morsiani 5, Guerra, Boattini, Samorì M. 2. All.: Bertozzi Il tabellino di Ravenna: Ndiaye 10, Schiavone 12, Casadio, Polyeschuk 16, Mazzotti 5, Petullà, Ghinassi ne, Tugnoli 5, Mazzoni, Campajola 6. All.: Bergamaschi T. Classifica: Aics Forlì 24; Bellaria Basket e Tigers Forlì 22; Tiberius Rimini 20; Faenza Futura Basket 18; Lions Academy Coriano e Sporting Cattolica 12; Compagnia dell’Albero Ravenna e Sunrise Rimini 10; Eagles Morciano* e Libertas Green Forlì 6; Stella Rimini 4; Faenza Basket Project 2. * già riposato