Basket Divisione regionale 2. Audax, fumata nera. Tempo scaduto per l’iscrizione

Quello che si temeva si è avverato. Dopo 72 ani di presenza nei campionati senior, la prossima stagione l’Audax non ci sarà. A confermarlo è il dirigente Carlo Bigli (nella foto). Il ds Massimo Alibani, monarca assoluto della società, lo aveva preannunciato, ma nessuno voleva crederci. Sabato sera è scaduto il termine per l’iscrisione al campionato divisione regionale 2, e i gialloazzurri non saranno al via del campionato dove erano precipitati dopo la retrocessione dalla divisione regionale 1. Nella sua lunga storia, mai la società di via Giovan Pietro era scesa così in basso e mai assente da un campionato senior. Al di là di polemiche e dissidi (immancabili all’ombra delle Apuane, anche nello sport), quella dell’Audax è una rinuncia che segna un’altra sconfitta per il movimento del basket carrarese. Dopo i fasti dei decenni precedenti con partecipazioni a campionati nazionali, con tanti giocatori di spessore e soldi che giravano, erano arrivati i tempi delle vacche magre, con risorse finanziarie sempre più scarse. Due stagioni orsono è arrivata la cessione del titolo della serie C al Pontedera e nell’ultima stagione, dopo la retrocessione, anche la rinuncia al ripescaggio. Ad ora la società si dedicherà solo al settore giovanile.

ma.mu.