Basket Divisione Regionale 2 - B e C femminile. Faenza vince a tavolino

Si chiude con una vittoria a tavolino la stagione regolare del Faenza Futura Basket. I faentini vincono 20-0 contro gli Eagles Morciano, non presentatisi alla partita, e chiudono al sesto posto. Una stagione che lascia l’amaro in bocca perché nonostante il Futura fosse neopromosso, poteva giocarsi l’accesso ai playoff fino alle ultime giornate: decisive sono state le cinque sconfitte consecutive delle ultime giornate. Sconfitte per Compagnia dell’Albero, caduta 53-72 (12-21; 21-38; 34-47) in casa con i Tigers Forlì, e per Faenza Basket Project che ha perso 61-71 (19-16; 36-33; 55-41) in casa con lo Sporting Cattolica. In B femminile Faenza Basket Project crolla 48-73 (17-20; 28-40; 41-59) in casa del Puianello e ora vede appese ad un filo le speranze di conquistare il terzo posto, che garantirà gli spareggi per salire in A2.

Tutto si deciderà all’ultima giornata, ma il destino è nelle mani di Cavezzo. Il Project dovrà infatti battere l’Happy Basket Rimini (palla a due sabato alle 21) e sperare in un ko delle emiliane in casa con il Magika Castel San Pietro, perché le aggancerebbero in classifica e sarebbero premiate dallo scontro diretto a favore.

Classifica: Zola Predosa 20; Puianello 18; Cavezzo 16; Faenza 14; Magika Castel San Pietro e Happy Basket Rimini 12; Valdarda 6; Libertas Rosa Forlì 4. In C femminile incredibile beffa per il Capra Team Ravenna che vede sfuggire la promozione in serie B per un solo punto. Le ravennati perdono 52-57 (6-20; 19-32; 37-39) la gara di ritorno della finale playoff sul campo del CMB Bologna, vedendosi ribaltare il +4 dell’andata.

Una sconfitta di quattro punti al termine dei tempi regolamentari avrebbe portato alla disputa del supplementare.