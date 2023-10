Basket, Divisione Regionale 2. Castelfranco batte Zola e fa due vittorie su due

Divisione Regionale 2, C. Due su due per la McDonald’s Castelfranco SBS, che batte anche Zola Predosa. Gli ospiti, con Parazza e Perrotta, vanno 33-36 alla pausa, ma un ultimo parziale da 6 triple mandate a bersaglio, permette alla McDonald’s di gestire fino alla sirena finale. Blitz esterno di Medolla in quel di Carpi. Nazareno sbaglia tanto da 3 punti; Medolla non si distrae e guadagna il primo referto rosa stagionale. Larga vittoria del Mo.ba Sasso su Sassuolo, e stessa sorte per i Kings contro Finale Emilia. Sospesa, infine, Formigine-Savignano per impraticabilità del terreno.

Risultati: Kings-Finale Emilia 84-53, Castellarano-Pallavicini 67-73, Borgo-Hornets 89-54, Castelfranco SBS-Zola 77-70, Nazareno Carpi-Medolla 72-82, PGS Formigine-Savignano, Mo.ba Sasso-Sassuolo 76-44.

Classifica: Antal Pallavicini 4, Castelfranco SBS 4, Atletico Borgo 2, PT Medolla 2, SPS Savignano 2, Hornets 2, Zola 2, PGS Formigine 2, Kings 2, Nazareno Carpi 2, Mo.ba Sasso 2, Castellarano 0, Sassuolo 0, Finale Emilia 0.

Davide Ceglia