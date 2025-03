Basket Divisione regionale 2: debutto amaro per coach Novelli. Pontremolese, bene il primo tempo. Ma il Volterra dilaga nella ripresa

la cisa pontremolese

volterra

LA CISA PONTREMOLI: Plaia 7, Ulivi, Adamo 5, Mazzetti, Morillo 14, Bardi 14, Spagnoli, Rocchi 6, Montano 2, Reggiani, Longinotti, Fenucci. All.: Novelli.

BASKET VOLTERRA: Scabia, Capace, Pazzagli, Trafeli, Montorzi, Parente, Anichini, Taddei, Fidanzi, Signorini, Ragli. All.: Latini.

Arbitri: Noviello e Massei.

Parziali: 13-7; 15-16; 11-20; 9-17.

PONTREMOLI – Debutto amaro per coach Michele Novelli sulla panchina della Polisportiva Pontremolese La Cisa che si sta giocando la permanenza nel campionato di Divisione regionale 2. Prima di addentrarci nel racconto della partita dell’altra sera, è doveroso un passo indietro perché, in settimana, la società di via Pirandello presieduta dal nocchiero Pietro Ferdani ha comunicato l’interruzione del rapporto con coach Marco Pedrini per poi affidarsi nuovamente a risorse interne, assegnando l’incarico al tecnico Michele Novelli, già allenatore nella passata stagione e tuttora impegnato con la squadra Under 14.

Il Basket Volterra passa con disinvoltura al “PalaBorzacca“ gremitissimo e infuocato in una gara giocata a buoni ritmi e decisa nei secondi venti minuti di gioco. Il quintetto di Novelli abbastanza messo bene in fase difensiva, ha mantenuto la testa per buona parte dell’incontro e, nonostante il basso punteggio, ha chiuso in avanti il primo tempo, concludendolo sul punteggio di 28-23.

Dopo la lunga pausa i pisani ritornavano sul parquet di via Martiri, modificandosi nell’assetto tattico, variante che ha finito per mandare in confusione ed in imbarazzo l’attacco dei lunigianesi che con l’avanzare della partita si sono sciolti come neve al sole chiudendo i secondi venti minuti illuminando la lavagna sul punteggio 20-37, numeri che devono preoccupare i vertici societari e l’area tecnica. Prossimo appuntamento, domenica 16 marzo, in trasferta sul “Pala Bastia“ contro il quintetto labronico della Libertas Liburnia Basket.