Basket Divisione regionale 2. Faenza Futura corsara, tonfi riminesi per Compagnia dell’Albero e Project

Il Faenza Futura vince 64-59 (12-17; 27-36; 44-48) in casa della Libertas Green Forlì e resta in corsa per un posto nei playoff. Niente da fare per la Compagnia dell’Albero Ravenna, sconfitta 60-93 (9-21; 28-44; 46-67) sul campo del Tiberius Rimini. Perde il Faenza Basket Project a Coriano con i Lions Academy (14-19; 27-36; 41-51: 64-64; 70-75) dopo un tempo supplementare.

Nella prossima giornata, la Compagnia dell’Albero ospiterà oggi alle 21 gli Eagles Morciano, mentre il Project sarà impegnato sabato alle 21 a Rimini con il Tiberius.

Il Faenza Futura giocherà invece domenica alle 20.45 in casa con l’Aics Forlì. Il tabellino del Faenza Futura: Guerra 3, Samori M 8, Lullo 9, Samori L 2, Spiriti 7, Silimbani 6 (foto), Fabbri 18, Pontillo, Morsiani 4, Tempesti 5, Pirini 2, Boattini. All.: Bertozzi. Il tabellino di Ravenna: Bergamaschi G. 4, Ndiaye 8, Schiavone 7, Casadio, Polyeshchuk 11, Mazzotti 14, Petullà 4, Ghinassi 5, Mazzini 5, Branchi, Chiarini 2. All.: Bergamaschi T. Il tabellino del Faenza Basket Project: Pezzi 6, Capucci 1, Giordani 4, Gentili 2, Mondini 18, Anghileanu 12, Albonetti 3, Melandri, Marziali, Santo 15, Biavati 9, Draben. All.: Saragoni.

Classifica: Aics Forlì* 34; Tigers Forlì e Tiberius Rimini* 30; Bellaria Basket 28; Faenza Futura Basket* 24; Sunrise Rimini* e Lions Academy Coriano* 18; Compagnia dell’Albero Ravenna 16; Sporting Cattolica 14; Eagles Morciano* 12; Libertas Green Forlì 8; Stella Rimini 6; Faenza Basket Project* 2. * già riposato.