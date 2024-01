Basket Divisione regionale 2. La Pontremolese paga una falsa partenza. Passa l’About Genova

Polisportiva Pontremolese

53

About Genova

61

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Ulivi 10, Sordi 19, Romiti 15, Montano, Carlotti Gabriele, Fenucci 6, Reggiani Matteo 2, Longinotti, Coduri, Mazzetti 1, Reggiani Marco, Bardini. All. Novelli.

ABOUT GENOVA: Patris, Pampuro, Aragoni, D’Erba, Massirio, Fontani, Grosso, Millio Spinetti, Amoretti. All. Grosso.

Arbitri: Moscatelli di Pontremoli e Razzetti di Cogorno.

Parziali: 10-18; 26-39; 42-47.

PONTREMOLI – Ancora una sconfitta per il quintetto della Polisportiva Pontremolese impegnati nell’ultima gara del girone di andata del campionato di Divisione regionale 2. Al PalaBorzacca sono i genovesi dell’About a portarsi a casa la posta in palio con il punteggio di 61-53. Partenza sempre ad handicap dei lunigianesi, costretti a rincorrere gli avversari per tutti primi 20’ di gioco, chiusi in doppia cifra di svantaggio (26-39). Al rientro dagli spogliatoi i gialloblù escono con la voglia di girare la partita, ricuciono lo svantaggio fino al –2 e chiudono il terzo set a stretto contatto (42-47). Nell’ultima frazione però Sordi e soci commettono qualche errore di troppo in fase offensiva, con i liguri che ne approfittano per allungare nuovamente in doppia cifra, grazie a due canestri consecutivi dall’arco dei 3 punti che spengono i tentativi di rimonta dei padroni di casa e chiudono di fatto l’incontro (parziale 11-14). Prossimo appuntamento, giovedì 8 febbraio, in trasferta, contro lo Scat Genova. Nella Pontremolese ha fatto il suo esordio in prima squadra il giovanissimo (2006) Marco Reggiani.