Basket Divisione regionale 2. La Pontremolese si arrende in casa alla reginetta Futura

polisportiva Pontremolese

51

Futura Genova

64

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Romiti 3, Flati 5, Ulivi 7, Carlotti F 3, Bardini, Sordi 10, Coduri, Fenucci, Filippi 6, Carlotti G, Montano 8, Francesco Mazzetti 9 (nella foto). All. Novelli.

FUTURA GENOVA: Milea 13, Turci 10, Gabatei 8, Zerbino 8, Napoli 7, Giglio 7, Schiavi 6, Idizi 5, Elefante. All. Giachero.

Arbitri: Frezza e Altamura.

Parziali: 9-12; 23-34; 34-56.

PONTREMOLI – Dopo la vittoria di una settimana fa contro Sestri Levante, la Pontremolese nel secondo turno interno consecutivo fa registrare un netto passo indietro uscendo nettamente sconfitta al ’PalaBorzacca’ dalla reginetta del campionato regionale ligure Futura Genova decisamente più concentrata e sempre in partita. Primo quarto equilibrato con errori al tiro per entrambe le formazioni. Nel secondo accelera il quintetto genovese, attento in difesa e ben ordinato in attacco, che piazza il break andando al riposo lungo con il vantaggio in doppia cifra (23-34). Al rientro dagli spogliatoi i lunigianesi faticano a trovare ritmo e i genovesi incrementano il vantaggio fino a 22 lunghezze. Nella frazione conclusiva coach Novelli prova la carta del quintetto giovane, ripagata dall’energia di Mazzetti e Montano che provano a ridurre il divario solo a partita ormai decisa. Prossimo appuntamento domenica in casa della Pro Recco.