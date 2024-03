Basket Divisione regionale 2. Lerici molto amara per la Pontremolese. E oggi va a Genova

Golfo dei Poeti

73

Pontremolese

48

GOLFO DEI POETI: Giananti Daniele 13, Spadoni 6, Buffoni, Gianatti Luca 11, Travaglio 3, Ventrone 18, Pipolo 14, Russo, Bidini 2, Tavilla 1, Santacroce 5. All. Pedrini.

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Ulivi 15, Carlotti Francesco, Sordi 11, Fenucci 7, Filippi 6, Bardini 4, Reggiani 3, Longinotti 2, Terzi. All. Novelli.

Arbitri: Ciccangeli e Aleo di Genova.

Parziali: 20-15, 37-22; 55-39.

LERICI – Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Divisione regionale 2 i ragazzi di coach Novelli vengono ancora sconfitti in terra ligure, e nettamente, dal Golfo dei Poeti di Lerici. Avvio di marca gialloblù con Emanuele Sordi (nella foto) a tenere avanti i suoi per buona parte del primo quarto, poi i padroni di casa passano a fare la partita e piazzano il break nella seconda frazione grazie soprattutto alle tante palle perse dai lunigianesi e a 8 punti di uno scatenato Pipolo, andando negli spogliatoi con un già rassicurante +15. Al rientro dagli spogliatoi i pontremolesi tengono botta al quintetto di casa senza però riuscire a recuperare il gap di svantaggio. Ma la gara è andata e i lunigianesi cedono ancora. I liguri toccano il massimo vantaggio alla sirena finale (+25). Oggi Pontremolese di nuovo in campo, ancora in trasferta, contro il Futura Genova nel recupero della quarta di ritorno.