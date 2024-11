Basket Divisione regionale 2. Polisportiva Pontremolese sconfitta in casa dal Bellaria Pontedera (58-69)

Dopo l’illusione della prima vittoria esterna, tutti gli appassionati lunigianesi della palla a spicchi confidavano che la Pontremolese potesse bissare e regalare al pubblico la prima vittoria casalinga stagionale. Così non è stato, al PalaBorzacca si è imposto il Bellaria (58-69) nel campionato di Divisione regionale 2. Troppi gli sbalzi umorali in questo avvio di campionato da parte del quintetto gialloblù, che solo a tratti ha messo in mostra grinta e bel gioco. Il match si è messo subito in salita dopo l’allungo iniziale del quintetto di Pontedera che, alla prima sirena, era avanti di 12 lunghezze (17-29). La Pontremolese accorcia nel secondo tempino (20-14) andando al riposo lungo sotto di 6 lunghezze (37-43). Ma è un’illusione. Al rientro in campo, infatti, la squadra di casa s’inceppa (solo 8 punti in 10 minuti) e i pontederesi con il minimo indispensabile allungano ancora (45-56). Nell’ultimo parziale, nonostante un ottimo Morillo Gomez in versione trascinatore (23 punti e 8 rimbalzi), le due fanno match pari (13-13) e il divario di 11 punti resta invariato.. Un ko pesante, non tanto nel punteggio, ma per l’inerzia messa in visione sul parquet: da una parte una realtà consolidata e padrona della partita e dall’altra, i pontremolesi, incapaci di trovare concrete risposte. Non manca certo il tempo per migliorare e riscattarsi. Nel prossimo turno, domenica alle 18.30, la squadra di Pedrini farà visita all’Autoetruria di Volterra, squadra assai ostica che veleggia nelle parti nobili della classifica.

Tabellino: Plaia 7, Fenucci, Ulivi 2, Adamo 5, Morillo 23, Bardi 9, Spagnoli 4, Montano 2, Coduri 5, Longinotti 1. All. Pedrini.