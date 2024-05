Basket divisione regionale 2. Pontremolese sconfitta in casa dello Scat Genova nell’ultima giornata di campionato

Scat Genova

72

Polisportiva Pontremolese

61

BASKET SCAT GENOVA: Mantero 13, Stara 10, Croce 8, Sivarajah 3, Chiossone 7, Bruzzo 7, Benzi 3, Ricci 3, Giorgetti 1, Allasia 2, Nucera, Battaglia 2, Monaco G. 13. All. Maceli.

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Carlotti Francesco 7, Fenucci 10, Reggiani Marco 2, Filippi, Carlotti Gabriele 14, Ulivi 12, Montano 12, Terzi 2, Reggiani Matteo 2. All. Novelli.

Arbitri: Daga e Scibilia.

Parziali: 21-18; 29-32; 56-44.

GENOVA – Ultimo impegno di campionato in Divisione regionale 2 per la Polisportiva Pontremolese diretta da Pietro Ferdani con Paolo Filippi team manager ed ennesima sconfitta per 72-61 sul parquet dei liguri dello Scat. Partita dai due volti: una prima parte giocata ad armi pari nei primi due quarti, con i lunigianesi avanti di 3 lunghezze a metà gara, ma al rientro dal lungo intervallo i padroni di casa pigiano sull’acceleratore a campo aperto sfruttando le numerose palle perse dall’attacco gialloblù e scappano via fino a raggiungere il massimo vantaggio di +12 che vale il 56-44 al suono della terza sirena. Nell’ultima frazione il quintetto di coach Michele Novelli prova a ricucire il disavanzo, attacchi che vengono sempre rispediti al mittente dai genovesi bravi nel chiudere il quarto tempo con il vantaggio in doppia cifra fermando la tabella luminosa del segnapunti sul 72-61. Si conclude quindi con un’altra sconfitta una stagione tribolata, che apre la porta di una lunga estate di riflessioni.