Basket Divisione regionale 2. Pontremolese travolta dal Golfo dei Poeti. Terzo ko consecutivo

Pontremolese

46

Golfo dei Poeti

67

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Romiti 4, Flati 6, Ulivi 7, Carlotti F., Sordi 19, Coduri, Fenucci, Filippi, Carlotti G. 2, Montano 5, Mazzetti 3. All. Novelli.

GOLFO DEI POETI: Giananti D. 15, Spadoni 14, Bombardi 10, Giananti L. 8, Travaglio 6, Ventrone 6, Russo 5, Bidini 3, Santacroce.

Arbitri: Moscatelli e Mondini.

Parziali: 16-19, 22-40; 28-57.

PONTREMOLI – Il quintetto del Golfo dei Poeti nell’8ª giornata del campionato ligure di Divisione regionale 2 espugna il ’PalaBorzacca’ grazie a una serie di errori incredibili della Polisportiva Pontremolese. La squadra lunigianese diretta da coach Novelli è alla terza sconfitta di fila. Avvio di marca gialloblù con Sordi a tenere avanti i suoi per buona parte del primo quarto, ma è un fuoco di paglia. I liguri cominciano a difendere e a macinare punti piazzando un break devastante nella seconda frazione, grazie a 4 ’bombe’, e andando negli spogliatoi con un rassicurante +18. Dopo l’intervallo i pontremolesi continuano a essere poco incisivi, con gli avversari che ne approfittano per toccare il massimo vantaggio alla terza sirena (30-57). Ultimi dieci minuti che servono solo ai coach a svuotare le panchine con il match ormai ampiamente deciso. Prossimo appuntamento martedì 16 gennaio, in trasferta, contro il Villaggio San Salvatore.

Nella foto: Francesco Carlotti