Basket Divisione Regionale 2. Sampolese, che crollo. Le Gazze a -2 dalla vetta

Con il big match tra la capolista Berrutiplastics Torre (32) e una Saturno Guastalla (24) in gran forma rinviato a data da destinarsi a causa delle infiltrazioni d’acqua alla Palestra Scaruffi, sono le Gazze Canossa (30) a prendersi la scena nella sesta giornata di ritorno di Divisione Regionale 2: gli uomini di Vacondio, trascinati dai 12 punti di Cantergiani e Giaroli, passano 77-55 sul campo delle Aquile Gualtieri (8) e si portano provvisoriamente a -2 punti dalla vetta.

Crollo in trasferta, invece, per la Sampolese (28): la terza della classe cede 72-52 a Castelnovo Monti, dove l’LG Competition (22) sfrutta al meglio i 33 punti di uno scatenato Mallon, mentre dall’altra parte non bastano i 12 di Tondo.

Consolida il quarto posto l’Aquila Luzzara (26), che piega 70-57 in casa la resistenza di Campagnola (20): nelle fila locali spicca Carpi, autore di 18 punti, tra gli ospiti i fratelli Marco e Luca Rustichelli chiudono rispettivamente a 13 e 11.

Vittoria interna anche per il Gelso (12), che aggrava la crisi della Go Basket (12) imponendosi 63-56 in una sfida equilibrata, con Costanzo (25) sugli scudi. Nell’anticipo, invece, l’Arbor (0) aveva ceduto 88-76 alla Bibbianese (12).

Negli altri gironi Sant’Ilario (12) cede 92-77 davanti al pubblico amico contro il Cus Parma (18) nonostante i 24 di Parente.

Stop anche per Castellarano (14), che rimedia un severo 74-48 dalla Scuola Basket Samoggia (24).