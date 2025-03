Basket divisione regionale 2. Terza vittoria di fila per Gallo: Granarolo ko

Sono serviti i supplementari, ma alla fine è arrivata la terza vittoria di fila per il Gallo (81-74), che continua la rincorsa alle prime posizioni. La squadra di casa parte un po’ contratta, Granarolo si dimostra subito pronta per cercare i due punti e continuare la rincorsa play off. I bolognesi muovono bene la palla e segnano con continuità da 3 punti, con percentuali vicine alla perfezione. Una media dalla lunga distanza che fa sì che raggiunga anche un vantaggio di 18 punti, ma il Galllo riesce a restare incollato alla partita grazie ai canestri da sotto di Corbucci, le iniziative di Amal, i canestri di Ramponi e Cavallini dalla panchina. Mentre Caiazza guida una difesa 3-2 che fa rientrare i ferraresi. Il secondo quarto si chiude sul 32-46, al rientro il Gallo resta con la difesa 3-2, che ingabbia gli ospiti, che faticano a segnare. Finché per il Gallo entra in cattedra Poli che, con tre bombe di fila, frutto di una ottima circolazione di palla, rimette la partita verso la parità. Alla fine del terzo quarto gli ospiti hanno ancora un vantaggio di 9 punti, ma nell’ultimo periodo i galletti dànno la zampata. Poli continua a martellare - 27 punti alla fine i suoi punti - Caiazza guida i suoi in difesa, che si muovono come un orologio, e trova puntualmente pronti Gardenale e Amal, che segnano con continuità da sotto, tanto da ritrovarsi a 3 secondi dalla fine pari con la palla in mano. Purtroppo però falliscono l’ultimo tiro e così si va ai supplementari. All’extra time il Gallo è più pronto e allunga.