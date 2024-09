Basket Divisione regionale 2. Ussa Nova, prima squadra in versione Under 19

È al via anche la stagione dell’Ussa Nova Milanese, che compare tra le società aventi diritto a partecipare al campionato di Divisione Regionale 2, in pratica l’ex Promozione. Con un progetto tutto nuovo basato sul super gruppo prima squadra/Under 19. Sarà quindi un’Ussa in versione giovanissima ai nastri di partenza del campionato senior. Minimo comun denominatore sarà Nino Perciabosco (nella foto), l’esperto coach che sarà alla guida di entrambe le categorie.

Intanto a Nova Milanese si scaldano i motori con la partenza della seconda edizione del torneo dedicato alla memoria di Mario Lonati e riservato alla categoria Under 19. Presso la palestra di via Novati si comincia sabato, finali il 29 settembre. Al via otto squadre divise in due raggruppamenti. Nel girone A, oltre ai padroni di casa scenderanno in campo CBBA Basket Cologno, Dipo Vimercate e Mojazza Milano, mentre nel girone B si sfideranno Aurora Desio, Varedo, Brusuglio e Lesmo.

Ro.San.